Трек · 2005
Hani
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Sembol Plak
Текст песни
Bilsem alaz alaz yanarmıydım yar
Bilsem ellerini ararmıydım yar
Bilsem gecelerce ağlarmıydım yar
Hani ben dağlardım, rüzgarım sendin
