Информация о правообладателе: BNF Collection
Трек · 2015
Suite from The Firebird: The Firebird and Its Dance (1919 Version)
Другие релизы артиста
Schoenberg: Suite, Op. 29 / Henze: Concerto per il Marigny / Webern: Variations, Op. 272019 · Альбом · Yvonne Loriod
Schoenberg: Suite, Op. 29 / Henze: Concerto per il Marigny / Webern: Variations, Op. 272019 · Альбом · Orchestre du Domaine Musical
Messiaen: Visions de l'Amen, Cantéyodjayâ, Oiseaux exotiques2019 · Сингл · Orchestre du Domaine Musical
Stravinsky: Petrouchka2019 · Альбом · Yvonne Loriod
Beethoven, Schubert & Mendelssohn: Works for Violin2018 · Альбом · Franco Gulli
Prokofiev: Concerto pour violoncelle, Op. 58 (Mono Version)2015 · Сингл · Roger Albin
Jolivet: Concerto pour basson, orchestre à cordes, harpe et piano (Mono Version)2015 · Сингл · Maurice Allard
Mozart: Concertos pour piano Nos. 18 & 24 (Mono Version)2015 · Альбом · Paul von Schilhawsky
Stravinsky: Suite from The Firebird & Symphony in Three Movements (Mono Version)2015 · Альбом · Rudolf Albert
Tchaikovsky: Symphonie No. 4 (Stereo Version)2015 · Сингл · Orchestre des Cento Soli
Wagner: Grandes pages opératiques (Mono Version)2014 · Сингл · Münchner Philharmoniker
Les concerts du Domaine musical : Troisième concert de la saison 1956, au Théâtre Marigny (Collection trésors, Live, Mono Version)2014 · Сингл · Orchestre du Domaine Musical