Информация о правообладателе: BNF Collection
Magda Olivero
,
Luciano Neroni
,
Afro Poli
и
ещё 4
Трек · 2015
Turandot, Act III: "Tu che di gel sei cinta" - "Liù! Liù! Sorgi! Sorgi!" (Liù, Coro, Calaf, Timur, Ping)
