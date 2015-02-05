О нас

Информация о правообладателе: BNF Collection

Другие релизы артиста

Релиз Beethoven: Symphony No.6 in F Op.68 "pastoral"
Beethoven: Symphony No.6 in F Op.68 "pastoral"2024 · Сингл · Berliner Philharmoniker
Релиз Beethoven: Symphony No.5 in C Minor Op.67
Beethoven: Symphony No.5 in C Minor Op.672024 · Сингл · Wilhelm Furtwängler
Релиз Beethoven: Symphony No. 3 in E Flat Major Op. 55 «eroica»
Beethoven: Symphony No. 3 in E Flat Major Op. 55 «eroica»2024 · Сингл · Berliner Philharmoniker
Релиз Hindemith: Concerto for Orchestra Op. 38
Hindemith: Concerto for Orchestra Op. 382024 · Сингл · Berliner Philharmoniker
Релиз Wilhelm Furtwängler Conducts Brahms
Wilhelm Furtwängler Conducts Brahms2024 · Сингл · Berliner Philharmoniker
Релиз Schubert: Symphony No. 7(9) "The Great" In C Major
Schubert: Symphony No. 7(9) "The Great" In C Major2024 · Сингл · Berlin Philarmonic Orchestra
Релиз Carl Maria von Weber: Der Freischütz
Carl Maria von Weber: Der Freischütz2023 · Сингл · Wiener Philharmoniker
Релиз Schubert: Symphony No. 7(9) "The Great" In C Major
Schubert: Symphony No. 7(9) "The Great" In C Major2023 · Сингл · Wilhelm Furtwängler
Релиз Weber: Der Freischütz
Weber: Der Freischütz2023 · Альбом · Wiener Philharmoniker
Релиз Brahms: Symphony No. 1 in C Minor, Op. 68 & Variations on a Theme by Haydn, Op. 56a
Brahms: Symphony No. 1 in C Minor, Op. 68 & Variations on a Theme by Haydn, Op. 56a2023 · Альбом · Johannes Brahms
Релиз Wagner: Lohengrin, WWV 75 – Strauss: Olynpische Hymne, TrV 266
Wagner: Lohengrin, WWV 75 – Strauss: Olynpische Hymne, TrV 2662023 · Альбом · Рихард Вагнер
Релиз Amadeus - Soundtrack
Amadeus - Soundtrack2023 · Сингл · Otto Klemperer

Похожие артисты

Wilhelm Furtwängler
Артист

Wilhelm Furtwängler

Saito Kinen Orchestra
Артист

Saito Kinen Orchestra

Саулюс Сондецкис
Артист

Саулюс Сондецкис

Рудольф Баршай
Артист

Рудольф Баршай

Симфонический оркестр Ленинградской филармонии
Артист

Симфонический оркестр Ленинградской филармонии

Bernard Haitink
Артист

Bernard Haitink

Nicola Benedetti
Артист

Nicola Benedetti

Leslie Pearson
Артист

Leslie Pearson

Columbia Symphony Orchestra
Артист

Columbia Symphony Orchestra

Herman Krebbers
Артист

Herman Krebbers

Moscow RTV Symphony Orchestra
Артист

Moscow RTV Symphony Orchestra

Лиана Исакадзе
Артист

Лиана Исакадзе

Государственный камерный оркестр Грузии
Артист

Государственный камерный оркестр Грузии