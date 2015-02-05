О нас

I Santo California

I Santo California

Трек  ·  2015

Tornero (Lounge Version)

I Santo California

Исполнитель

I Santo California

Трек Tornero (Lounge Version)

#

Название

Альбом

1

Трек Tornero (Lounge Version)

Tornero (Lounge Version)

I Santo California

San Valentino

4:29

Текст песни

Rivedo ancora il treno

Allontanarsi e tu

Che asciughi quella lacrima

Torneró

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: mint Records
