О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Neil Sedaka

Neil Sedaka

Трек  ·  2015

Breaking up Is Hard to Do

Neil Sedaka

Исполнитель

Neil Sedaka

Трек Breaking up Is Hard to Do

#

Название

Альбом

1

Трек Breaking up Is Hard to Do

Breaking up Is Hard to Do

Neil Sedaka

For Lovers Only

2:17

Информация о правообладателе: Ducosphere / JDL

Другие релизы артиста

Релиз Rock with Sedaka
Rock with Sedaka2024 · Альбом · Neil Sedaka
Релиз Breaking Up Is Hard To Do
Breaking Up Is Hard To Do2024 · Сингл · Neil Sedaka
Релиз E.P. songs
E.P. songs2023 · Сингл · Neil Sedaka
Релиз Sings His Greatest Hits
Sings His Greatest Hits2023 · Сингл · Neil Sedaka
Релиз One Way Ticket
One Way Ticket2023 · Сингл · Neil Sedaka
Релиз Evergreen Drive Hits, Vol. 3
Evergreen Drive Hits, Vol. 32023 · Сингл · The Orlons
Релиз Next Door To An Angel
Next Door To An Angel2022 · Альбом · Neil Sedaka
Релиз The Great Neil Sedaka
The Great Neil Sedaka2022 · Альбом · Neil Sedaka
Релиз Fresh Fruit
Fresh Fruit2022 · Альбом · Neil Sedaka
Релиз Advent
Advent2021 · Альбом · Neil Sedaka
Релиз Calendar Girl
Calendar Girl2021 · Альбом · Neil Sedaka
Релиз Nightlife Costume
Nightlife Costume2021 · Альбом · Neil Sedaka

Похожие артисты

Neil Sedaka
Артист

Neil Sedaka

The Tokens
Артист

The Tokens

Patsy Cline
Артист

Patsy Cline

The Orlons
Артист

The Orlons

Jørgen Ingmann
Артист

Jørgen Ingmann

Nana'
Артист

Nana'

Bobby Lewis
Артист

Bobby Lewis

Buddy Holly & The Crickets
Артист

Buddy Holly & The Crickets

Soulmama
Артист

Soulmama

Nat "King" Cole
Артист

Nat "King" Cole

Cherryoh
Артист

Cherryoh

Harry Belafonte
Артист

Harry Belafonte

The Jordanaires
Артист

The Jordanaires