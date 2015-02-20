О нас

Информация о правообладателе: MookieStudio

Другие релизы артиста

Релиз The Complete Decca Sessions 1954/55, Vol. 2
The Complete Decca Sessions 1954/55, Vol. 22023 · Альбом · Chris Barber's Jazz Band
Релиз The Complete Decca Sessions 1954/55, Vol. 1
The Complete Decca Sessions 1954/55, Vol. 12023 · Альбом · Chris Barber's Jazz Band
Релиз Chris Barber Plays Spirituals
Chris Barber Plays Spirituals2022 · Сингл · Chris Barber's Jazz Band
Релиз Chris Barber Plays The Music Of Clarence And Spencer Williams, Vol. 2
Chris Barber Plays The Music Of Clarence And Spencer Williams, Vol. 22022 · Сингл · Chris Barber's Jazz Band
Релиз Chris Barber Plays The Music Of Clarence And Spencer Williams, Vol. 1
Chris Barber Plays The Music Of Clarence And Spencer Williams, Vol. 12022 · Сингл · Chris Barber's Jazz Band
Релиз The New St Louis Blues and Other Classics
The New St Louis Blues and Other Classics2021 · Альбом · Ottilie Patterson
Релиз Chris Barber: Fifty Traditional Jazz Favourites
Chris Barber: Fifty Traditional Jazz Favourites2019 · Альбом · Chris Barber's Jazz Band
Релиз Milestones of Legends - Trad Jazz, Vol. 10
Milestones of Legends - Trad Jazz, Vol. 102017 · Альбом · Chris Barber's Jazz Band
Релиз Milestones of Legends - Trad Jazz, Vol. 9
Milestones of Legends - Trad Jazz, Vol. 92017 · Альбом · Chris Barber's Jazz Band
Релиз Milestones of Legends - Trad Jazz, Vol. 8
Milestones of Legends - Trad Jazz, Vol. 82017 · Альбом · Chris Barber's Jazz Band
Релиз All That Jazz, Vol. 65: Storyville Joys – Chris Barber in Studio and on Stage (2016 Remaster)
All That Jazz, Vol. 65: Storyville Joys – Chris Barber in Studio and on Stage (2016 Remaster)2016 · Альбом · Chris Barber's Jazz Band
Релиз Chris Barber : Live at The Royal Festival Hall, London, December, 1956
Chris Barber : Live at The Royal Festival Hall, London, December, 19562016 · Альбом · Chris Barber's Jazz Band

