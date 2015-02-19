Информация о правообладателе: Calliope
Трек · 2015
Variations Goldberg, BWV 988: Aria
Другие релизы артиста
Bach: Partitas No. 3, BWV 827 & No. 4, BWV 8282015 · Альбом · Mireille Lagacé
Bach: Variations Goldberg, BWV 9882015 · Альбом · Mireille Lagacé
Bach: Concerto italien, BWV 971, Ouverture à la française, BWV 831 & 4 Duettos, BWV 802 - 8052015 · Альбом · Mireille Lagacé
Bach: Partitas No. 5, BWV 829 & No. 6, BWV 8302015 · Альбом · Mireille Lagacé
Bach: Partitas No. 1, BWV 825 & No. 2, BWV 8262015 · Альбом · Mireille Lagacé