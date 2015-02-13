Информация о правообладателе: MookieStudio
Трек · 2015
Ich will keine Schokolade
Другие релизы артиста
Golden Star Collection2024 · Сингл · Trude Herr
Die Größten Hits2024 · Альбом · Trude Herr
Ich find' Schlager toll2016 · Альбом · Trude Herr
Morgens bin ich immer müde2014 · Сингл · Trude Herr
Masterpieces Presents Trude Herr: 10 Greatest Hits2014 · Альбом · Trude Herr
Ich will keine Schokolade2014 · Сингл · Trude Herr
In Der Spellunke Zur Alten Unke2014 · Сингл · Trude Herr
Morgens bin ich immer müde (Original Version)2012 · Сингл · Trude Herr
Ich bin eine Frau von Format2011 · Альбом · Trude Herr
Narrenfreiheit / Drei tolle Tage (Originale)2011 · Альбом · Kurt Adolf Thelen
Tschitschibum2009 · Сингл · Trude Herr
Ich Will Keine Schokolade1998 · Альбом · Trude Herr