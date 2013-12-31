О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Master Manzoor

Master Manzoor

Трек  ·  2013

Subhu Sadiyan Sham Sadiyan

Master Manzoor

Исполнитель

Master Manzoor

Трек Subhu Sadiyan Sham Sadiyan

#

Название

Альбом

1

Трек Subhu Sadiyan Sham Sadiyan

Subhu Sadiyan Sham Sadiyan

Master Manzoor

Dil Ja Raaz. Vol. 17

4:50

Информация о правообладателе: Barkha Enterprises

Другие релизы артиста

Релиз Hane Ta Dhika Tho De
Hane Ta Dhika Tho De2024 · Сингл · Master Manzoor
Релиз Muhinjo Piyaar Dilsan
Muhinjo Piyaar Dilsan2024 · Сингл · Master Hakim Ali
Релиз Mun Jehro Yaar - Single
Mun Jehro Yaar - Single2022 · Сингл · Master Manzoor
Релиз Marhaba - Single
Marhaba - Single2022 · Сингл · Master Manzoor
Релиз Har Jaay Pereen - Single
Har Jaay Pereen - Single2022 · Сингл · Master Manzoor
Релиз Sindhi Amaj
Sindhi Amaj2021 · Альбом · Master Manzoor
Релиз Mund Khaai Veyn Pyara, Vol. 535
Mund Khaai Veyn Pyara, Vol. 5352019 · Альбом · Master Manzoor
Релиз Paani Ji Boond Maan Tun Sharbat Thi Vaeyn, Vol. 735
Paani Ji Boond Maan Tun Sharbat Thi Vaeyn, Vol. 7352019 · Альбом · Master Manzoor
Релиз Aj Na Qarar
Aj Na Qarar2018 · Сингл · Master Manzoor
Релиз Pyaar Kaje Aehro Jo Zamano (Live)
Pyaar Kaje Aehro Jo Zamano (Live)2018 · Сингл · Master Manzoor
Релиз Sadqay Wana
Sadqay Wana2016 · Альбом · Master Manzoor
Релиз Quwaraitan Jay Qurb Nachayo Aah
Quwaraitan Jay Qurb Nachayo Aah2016 · Альбом · Master Manzoor

Похожие артисты

Master Manzoor
Артист

Master Manzoor

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож