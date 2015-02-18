Трек · 2015
Mahamrityunjaya Mantra (108 Times)
9 лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Rajshri Soul
Текст песни
ॐ त्रियम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षिय मामृतात्
ॐ त्रियम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षिय मामृतात्
ॐ त्रियम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं
Чтобы увидеть полный текст,
Другие релизы артиста
Namo Sai Naam2024 · Сингл · Rajalakshmee Sanjay
Jai Mere Sairam2024 · Сингл · Mangesh Borgaonkar
Navdurga Bhakti Mantras & Chants2023 · Альбом · Shivnarayan Tiwari
Radha Stotram2023 · Сингл · Ketan Patwardhan
Mahavir Chalisa2023 · Сингл · Ketan Patwardhan
Raksha Raksha Ganadhyaksha 108 Times2023 · Альбом · Ketan Patwardhan
Chandra Prabhu Aarti2023 · Сингл · Ketan Patwardhan
Shantinath Bhagvan Aarti2023 · Сингл · Rageshree Anil Agarkar
Shri Krishna Mashup Song2023 · Сингл · Susmirata Dawalkar
Naag Panchami Special 20232023 · Альбом · Ketan Patwardhan
Om Mangalam Sainathaya2023 · Сингл · Sanjivani Bhelande
Vitthal Naam Smaran2023 · Сингл · Ketan Patwardhan