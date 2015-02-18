О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Ketan Patwardhan

Ketan Patwardhan

Трек  ·  2015

Mahamrityunjaya Mantra (108 Times)

9 лайков

Ketan Patwardhan

Исполнитель

Ketan Patwardhan

Трек Mahamrityunjaya Mantra (108 Times)

#

Название

Альбом

1

Трек Mahamrityunjaya Mantra (108 Times)

Mahamrityunjaya Mantra (108 Times)

Ketan Patwardhan

Mahamrityunjaya Mantra (108 Times)

30:13

Текст песни

ॐ त्रियम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं

उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षिय मामृतात्

ॐ त्रियम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं

उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षिय मामृतात्

ॐ त्रियम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Rajshri Soul

Другие релизы артиста

Релиз Namo Sai Naam
Namo Sai Naam2024 · Сингл · Rajalakshmee Sanjay
Релиз Jai Mere Sairam
Jai Mere Sairam2024 · Сингл · Mangesh Borgaonkar
Релиз Navdurga Bhakti Mantras & Chants
Navdurga Bhakti Mantras & Chants2023 · Альбом · Shivnarayan Tiwari
Релиз Radha Stotram
Radha Stotram2023 · Сингл · Ketan Patwardhan
Релиз Mahavir Chalisa
Mahavir Chalisa2023 · Сингл · Ketan Patwardhan
Релиз Raksha Raksha Ganadhyaksha 108 Times
Raksha Raksha Ganadhyaksha 108 Times2023 · Альбом · Ketan Patwardhan
Релиз Chandra Prabhu Aarti
Chandra Prabhu Aarti2023 · Сингл · Ketan Patwardhan
Релиз Shantinath Bhagvan Aarti
Shantinath Bhagvan Aarti2023 · Сингл · Rageshree Anil Agarkar
Релиз Shri Krishna Mashup Song
Shri Krishna Mashup Song2023 · Сингл · Susmirata Dawalkar
Релиз Naag Panchami Special 2023
Naag Panchami Special 20232023 · Альбом · Ketan Patwardhan
Релиз Om Mangalam Sainathaya
Om Mangalam Sainathaya2023 · Сингл · Sanjivani Bhelande
Релиз Vitthal Naam Smaran
Vitthal Naam Smaran2023 · Сингл · Ketan Patwardhan

Похожие артисты

Ketan Patwardhan
Артист

Ketan Patwardhan

Pawel Blaszczak
Артист

Pawel Blaszczak

Наукоград
Артист

Наукоград

Steve Mazzaro
Артист

Steve Mazzaro

Recently Deceased
Артист

Recently Deceased

John Carpenter
Артист

John Carpenter

SOLOVYOVA
Артист

SOLOVYOVA

ZIBOROV
Артист

ZIBOROV

Kate Havnevik
Артист

Kate Havnevik

Кошмарики
Артист

Кошмарики

Epic Geek
Артист

Epic Geek

Pedro Bromfman
Артист

Pedro Bromfman

Wall Of Noise
Артист

Wall Of Noise