Mumtaz Lashari

Трек  ·  2013

Aai Chaman Mein Bahaar

Трек Aai Chaman Mein Bahaar

1

Трек Aai Chaman Mein Bahaar

Aai Chaman Mein Bahaar

Mumtaz Lashari

Dardan Ware Dil, Vol. 42

6:01

Информация о правообладателе: Barkha Enterprises

Другие релизы артиста

Релиз Main Nokar Haan Dilber Di
Main Nokar Haan Dilber Di2022 · Сингл · Mumtaz Lashari
Релиз We Papu Mere Yara
We Papu Mere Yara2022 · Сингл · Mumtaz Lashari
Релиз He Ass Atham Hussan Jo Hik Bag Banayan
He Ass Atham Hussan Jo Hik Bag Banayan2017 · Альбом · Mumtaz Lashari
Релиз Sanjeeda Moseequi Jae Shaiqeen Laye Yaadgaar Tohfo, Vol. 2
Sanjeeda Moseequi Jae Shaiqeen Laye Yaadgaar Tohfo, Vol. 22017 · Альбом · Mumtaz Lashari
Релиз Kar Khayal Mithaz Jani, Vol. 1
Kar Khayal Mithaz Jani, Vol. 12017 · Альбом · Mumtaz Lashari
Релиз He Dunia Fani Aa, Vol. 1
He Dunia Fani Aa, Vol. 12017 · Альбом · Mumtaz Lashari
Релиз Dardan Ware Dil, Vol. 42
Dardan Ware Dil, Vol. 422013 · Альбом · Mumtaz Lashari
Релиз Ishq Alasti, Vol. 25
Ishq Alasti, Vol. 252013 · Альбом · Mumtaz Lashari

