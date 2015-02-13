О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Samina Kanwal

Samina Kanwal

,

Zulfiqar Rahi

Трек  ·  2015

Bus Galah Mein Kujh Nahay

Samina Kanwal

Исполнитель

Samina Kanwal

Трек Bus Galah Mein Kujh Nahay

#

Название

Альбом

1

Трек Bus Galah Mein Kujh Nahay

Bus Galah Mein Kujh Nahay

Samina Kanwal

,

Zulfiqar Rahi

Chahat

6:39

Информация о правообладателе: Manjhar Record Company

Другие релизы артиста

Релиз Jabal Mathe Jhur
Jabal Mathe Jhur2025 · Сингл · Lok Studio official
Релиз Meethe Meethe Baatan
Meethe Meethe Baatan2022 · Альбом · Samina Kanwal
Релиз Shadi Ja Sehra
Shadi Ja Sehra2022 · Альбом · Samina Kanwal
Релиз Raaz Likainr Dadho Dukhiyo
Raaz Likainr Dadho Dukhiyo2022 · Сингл · Sajjad Yousuf
Релиз Shadi A Jo Aa Shor, Vol. 10
Shadi A Jo Aa Shor, Vol. 102021 · Альбом · Samina Kanwal
Релиз Laaun Lahi Goth Aayo, Vol. 5
Laaun Lahi Goth Aayo, Vol. 52021 · Альбом · Samina Kanwal
Релиз Bhar Poor Jawani Aa, Vol. 4
Bhar Poor Jawani Aa, Vol. 42021 · Альбом · Samina Kanwal
Релиз Jehri Aaoun Maluk Aahiyan
Jehri Aaoun Maluk Aahiyan2021 · Альбом · Samina Kanwal
Релиз Raat Ruwair Wara
Raat Ruwair Wara2021 · Альбом · Samina Kanwal
Релиз Hi Karbala Jo Parh Aa, Vol. 5
Hi Karbala Jo Parh Aa, Vol. 52021 · Альбом · Samina Kanwal
Релиз O Dilruba Biya O Dilruba, Vol. 10
O Dilruba Biya O Dilruba, Vol. 102021 · Альбом · Samina Kanwal
Релиз Hi Munhja Jalva Thai Jadu Bhara
Hi Munhja Jalva Thai Jadu Bhara2020 · Альбом · Deeba Sahar

Похожие артисты

Samina Kanwal
Артист

Samina Kanwal

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож