Информация о правообладателе: Manjhar Record Company
Трек · 2015
Raj Sajo Aa Dushman Thi Piyu
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Jabal Mathe Jhur2025 · Сингл · Lok Studio official
Meethe Meethe Baatan2022 · Альбом · Samina Kanwal
Shadi Ja Sehra2022 · Альбом · Samina Kanwal
Raaz Likainr Dadho Dukhiyo2022 · Сингл · Sajjad Yousuf
Shadi A Jo Aa Shor, Vol. 102021 · Альбом · Samina Kanwal
Laaun Lahi Goth Aayo, Vol. 52021 · Альбом · Samina Kanwal
Bhar Poor Jawani Aa, Vol. 42021 · Альбом · Samina Kanwal
Jehri Aaoun Maluk Aahiyan2021 · Альбом · Samina Kanwal
Raat Ruwair Wara2021 · Альбом · Samina Kanwal
Hi Karbala Jo Parh Aa, Vol. 52021 · Альбом · Samina Kanwal
O Dilruba Biya O Dilruba, Vol. 102021 · Альбом · Samina Kanwal
Hi Munhja Jalva Thai Jadu Bhara2020 · Альбом · Deeba Sahar