Pure Instrumental Guitar Music, Vol. 1

2014 · Альбом · Alfredo Dominguez

Prestigious Duo (Duo De Prestige)

2003 · Альбом · Pedro Ibanez

Boccherini 3 Quintettes

2000 · Альбом · Pedro Ibanez

Spanish And South American Music (Musique Espagnole Et Sud-Américaine)

1994 · Альбом · Pedro Ibanez

Guitarras en Sevilla

1992 · Альбом · Pedro Ibanez

Classic Magic Guitars

1989 · Альбом · Pedro Ibanez

Prestigio De La Guitarra Vol. 2 : Guitar Anthology / Anthologie De La Guitare

1984 · Альбом · Pedro Ibanez

Prestigio De La Guitarra Vol. 3 : Plays Heitor Villa-Lobos / Œuvres Pour Guitare D'Heitor Villa-Lobos

1984 · Альбом · Pedro Ibanez

Prestigio De La Guitarra Vol. 1 : The Masters Of Spanish And South American Guitar / Les Maîtres Espagnols Et Sud-Américains De La Guitare

1984 · Альбом · Pedro Ibanez

Duerme, Duerme Negrito