Трек · 2015
Snowfall on the Sahara (Live)
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Jazz Door
Текст песни
Your love, like wine. Tasting sweeter to me every day
Your kiss, devine. And it melts the cold inside away
All of my life, I've been waiting for a love like this
And now, that you're here romance is just a second away.
It's gonna stay
Чтобы увидеть полный текст,
Другие релизы артиста
Unforgettable...With Love2022 · Альбом · Natalie Cole
Our Love Is Here to Stay2016 · Альбом · Natalie Cole
I've Got Love on My Mind2015 · Альбом · Natalie Cole
Smile (Live)2015 · Альбом · Natalie Cole
Come Sunday2015 · Сингл · Terri Lyne Carrington
Colored with Love2013 · Сингл · Natalie Cole
Natalie Cole En Español (Track By Track Commentary)2013 · Альбом · Natalie Cole
Natalie Cole En Español2013 · Альбом · Natalie Cole
Love Brought Me Back2010 · Сингл · Natalie Cole
Still Unforgettable (Expanded Edition)2008 · Альбом · Natalie Cole
Caroling, Caroling: Christmas With Natalie Cole2008 · Альбом · Natalie Cole
Still Unforgettable (International Version)2008 · Альбом · Natalie Cole