Информация о правообладателе: ABD Records
Трек · 2015
My Heart Will Go On (Inspired by Titanic)
Другие релизы артиста
Je n'ai rien demandé2025 · Альбом · Ornella
Lo Que Me Quieras Dar2023 · Сингл · Ornella
Good Girl2023 · Сингл · Ornella
Equivocado2022 · Сингл · Ornella
8 Milliarden2022 · Сингл · Ornella
Caetano Veloso2021 · Альбом · Ornella
Jean2020 · Сингл · Arias Retro
24H2019 · Альбом · Norasque Ntare VI
My Heart Will Go On: Remake Cover Song to Céline Dion2015 · Альбом · Ornella
Sous le vent: rendu célèbre par Céline Dion & Garou2015 · Альбом · Ornella
On a tous le droit: rendu célèbre par Liane Foly2015 · Сингл · Ornella