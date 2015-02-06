Информация о правообладателе: País Real Edições
Трек · 2015
Basta Ver o Teu Olhar
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Stereo Tangos2020 · Альбом · Carlos Moreno
La Vida del Lazarillo de Tormes y de Sus Fortunas y Adversidades (Texto Completo)2018 · Альбом · Manuel de Blas
A Vida É Assim2014 · Альбом · Carlos Moreno
Hoje Sou Teu Príncipe2012 · Альбом · Carlos Moreno
Lo Mejor de Carlos Moreno y La Gran Fogata1997 · Альбом · Carlos Moreno
Guera Guerita1992 · Сингл · Carlos Moreno
Si Te Vas1988 · Сингл · Carlos Moreno
La Mano Derecha1984 · Сингл · Carlos Moreno
Cuando Sera1983 · Сингл · Carlos Moreno
Dulce Amor1981 · Сингл · Carlos Moreno