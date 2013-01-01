Информация о правообладателе: Nuova Canaria
Трек · 2013
Senza fine
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Abbracciami Forte2022 · Альбом · Ornella Vanoni
Senza fine (Remastered)2022 · Альбом · Ornella Vanoni
Movie Songs2022 · Альбом · Ornella Vanoni
Senza Fine2022 · Альбом · Ornella Vanoni
Spring Girls2022 · Альбом · Ornella Vanoni
A Quartette2022 · Альбом · Ornella Vanoni
Advent2021 · Альбом · Ornella Vanoni
Christmas In The Old Home2021 · Альбом · Ornella Vanoni
Under The Christmas Tree2021 · Альбом · Ornella Vanoni
Unica (Celebration Edition)2021 · Альбом · Ornella Vanoni
St. Nicholas - For Young Folks2021 · Альбом · Ornella Vanoni
Last Night2021 · Альбом · Ornella Vanoni