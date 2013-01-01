О нас

Ornella Vanoni

Ornella Vanoni

Трек  ·  2013

Che cosa c'è

Ornella Vanoni

Исполнитель

Ornella Vanoni

Трек Che cosa c'è

#

Название

Альбом

1

Трек Che cosa c'è

Che cosa c'è

Ornella Vanoni

Italian Compilation

3:44

Текст песни

Che cosa c'è

C'è che mi sono innamorata di te

C'è che ora non mi importa niente

Di tutta l'altra gente

Di tutta quella gente che non sei tu

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Nuova Canaria

