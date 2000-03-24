О нас

Rainer Gepp

,

Käthe Gepp-Herold

,

Annette Ritter

и 

ещё 1

Трек  ·  2000

Neue Liebeslieder-Walzer, Op. 65: No. 13, Nein, Geliebter, setze dich

Исполнитель

#

Название

Альбом

1

Neue Liebeslieder-Walzer, Op. 65: No. 13, Nein, Geliebter, setze dich

,

Käthe Gepp-Herold

,

Annette Ritter

,

Hildegard Jonen

He, Zigeuner, greife in die Saiten

1:48

Информация о правообладателе: Reverenza

Другие релизы артиста

Релиз Brilliant Christmas
Brilliant Christmas2015 · Альбом · Rainer Gepp
Релиз Tu scendi dalle stelle
Tu scendi dalle stelle2011 · Альбом · Rainer Gepp
Релиз Salut d'amour
Salut d'amour2009 · Альбом · Rainer Gepp
Релиз Weihnacht in Europa, Vol. 2
Weihnacht in Europa, Vol. 22008 · Альбом · Rainer Gepp
Релиз Weihnacht in Europa, Vol. 1
Weihnacht in Europa, Vol. 12003 · Альбом · Annette Ritter
Релиз Liebeslieder der Romantik
Liebeslieder der Romantik2001 · Альбом · Brahms-Vokalquartett Bonn
Релиз He, Zigeuner, greife in die Saiten
He, Zigeuner, greife in die Saiten2000 · Альбом · Rainer Gepp

