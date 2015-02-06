О нас

Fred Bertelmann

Fred Bertelmann

Трек  ·  2015

Ich bin ja nur ein Troubadour

Fred Bertelmann

Исполнитель

Fred Bertelmann

Трек Ich bin ja nur ein Troubadour

#

Название

Альбом

1

Трек Ich bin ja nur ein Troubadour

Ich bin ja nur ein Troubadour

Fred Bertelmann

Deutsche Schlager der 50er Jahre

2:48

Информация о правообладателе: Deutsche Evergreens HQ Remastered

Fred Bertelmann
Артист

Fred Bertelmann

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож