Информация о правообладателе: Deutsche Evergreens HQ Remastered
Трек · 2015
Ein Herz ist zu verschenken
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Hier, in dieser Stadt2023 · Сингл · Philipp Dittberner
Die Dreigroschenoper2021 · Альбом · Orchester Peter Sandloff
Hildegard Knef Sings - The Masterpieces2021 · Альбом · Hildegard Knef
Pack' die Badehose ein2020 · Альбом · Evelyn Künneke
De Grote Sucessen2019 · Альбом · Hildegard Knef
Ich find' Schlager toll2017 · Альбом · Hildegard Knef
Aber schön war es doch2017 · Альбом · Hildegard Knef
Remixed by Whirlpool Productions2017 · Альбом · Hildegard Knef
Remixed2017 · Альбом · Hildegard Knef
Eins und eins das macht zwei2014 · Альбом · Hildegard Knef
Kann denn Liebe Sünde sein2013 · Сборник · Zarah Leander
Kleines Schwalbenpaar (1951) - Vol. 12013 · Альбом · Hildegard Knef