Информация о правообладателе: Deutsche Evergreens HQ Remastered
Трек · 2015
Freu dich auf Sonntag
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Lolita, zwei weiße Möwen fliegen2020 · Альбом · Hula Hawaiian Quartett
Lili Marleen2020 · Альбом · Liselotte Malkowski
Sieben einsame Tage - 49 große Erfolge2017 · Альбом · Illo Schieder
Wie oft du mich Küßt2014 · Сингл · Illo Schieder
Sieben einsame Tage2014 · Сингл · Illo Schieder
Sieben einsame Tage2012 · Сингл · Illo Schieder
Freu Dich auf Sonntag2012 · Сингл · Illo Schieder