Информация о правообладателе: Deutsche Evergreens HQ Remastered
Трек · 2015
Arrivederci Roma
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Wenn der Weisse Flieder wieder blüht (When The White Lilacs Bloom Again)2024 · Альбом · Helmut Zacharias
MASTERPIECES presents Lys Assia: Hits & Raritäten2024 · Альбом · Lys Assia
Mein Refrain2022 · Альбом · Lys Assia
All the best2021 · Альбом · Lys Assia
Lys Selection2020 · Альбом · Lys Assia
Die Liebe ist die Sonne des Lebens2020 · Альбом · Lys Assia
The Best Vintage Selection - Lys Assia2020 · Альбом · Lys Assia
Deutscher Schlager-Volle Kanne2020 · Альбом · Duo Treibsand
Träume aus Musik2020 · Альбом · Lys Assia
Es liegt was in der Luft2020 · Альбом · Lys Assia
So viel Schwung2020 · Альбом · Heinz Woezel
Du bist das Liebste was ich habe2020 · Альбом · Fred Weyrich