Информация о правообладателе: BNF Collection

Другие релизы артиста

Релиз Quatuor Pour La Fin Des Temps (Remastered)
Quatuor Pour La Fin Des Temps (Remastered)2023 · Альбом · Olivier Messiaen
Релиз Olivier Messiaen: Quatuor Pour La Fin Du Temps
Olivier Messiaen: Quatuor Pour La Fin Du Temps2021 · Сингл · Olivier Messiaen
Релиз Boismortier: Sonates, Op. 50 Nos. 2 & 6 (Mono Version)
Boismortier: Sonates, Op. 50 Nos. 2 & 6 (Mono Version)2016 · Альбом · Jean Pasquier
Релиз Fauré: Quatuor avec piano No. 1, Op. 15 (Mono Version)
Fauré: Quatuor avec piano No. 1, Op. 15 (Mono Version)2015 · Сингл · Marguerite Long
Релиз Bach: Sonates pour violoncelle et clavecin Nos. 1 & 3 (Mono Version)
Bach: Sonates pour violoncelle et clavecin Nos. 1 & 3 (Mono Version)2015 · Альбом · Etienne Pasquier
Релиз Bach: Fugue pour violon, BWV 1026, Sonate pour violoncelle No. 2, BWV 1028 & Sonate en trio, BWV 1038 (Mono Version)
Bach: Fugue pour violon, BWV 1026, Sonate pour violoncelle No. 2, BWV 1028 & Sonate en trio, BWV 1038 (Mono Version)2015 · Альбом · Etienne Pasquier
Релиз Fauré: Quatuor pour piano et cordes No. 2, Op. 45 (Mono Version)
Fauré: Quatuor pour piano et cordes No. 2, Op. 45 (Mono Version)2015 · Сингл · Jean Francaix
Релиз Couperin: Les nations & Les goûts-réünis, extraits (Stereo Version)
Couperin: Les nations & Les goûts-réünis, extraits (Stereo Version)2015 · Альбом · Jean-Pierre Rampal
Релиз Marais: Troisième suite du premier livre de pièces de viole, extraits (Mono Version)
Marais: Troisième suite du premier livre de pièces de viole, extraits (Mono Version)2015 · Альбом · Etienne Pasquier
Релиз Beethoven: Trio pour cordes, Op. 9, No. 1 & Sérénade, Op. 8 (Mono Version)
Beethoven: Trio pour cordes, Op. 9, No. 1 & Sérénade, Op. 8 (Mono Version)2014 · Альбом · Jean Pasquier
Релиз Mozart: Concerto pour flûte et harpe, Sonate pour violon et piano No. 32 & Duo pour basson et violoncelle (Mono Version)
Mozart: Concerto pour flûte et harpe, Sonate pour violon et piano No. 32 & Duo pour basson et violoncelle (Mono Version)2013 · Альбом · Pierre Jamet
Релиз Messiaen: Quatuor Pour la Fin du Temps (Inspiré du livre des révélations, chapitre 10)
Messiaen: Quatuor Pour la Fin du Temps (Inspiré du livre des révélations, chapitre 10)2012 · Альбом · Olivier Messiaen

Похожие артисты

Etienne Pasquier
Артист

Etienne Pasquier

Václav Snítil
Артист

Václav Snítil

Фёдор Дружинин
Артист

Фёдор Дружинин

Josef Hala
Артист

Josef Hala

János Scholz
Артист

János Scholz

George Pieterson
Артист

George Pieterson

Stoika Milanova
Артист

Stoika Milanova

Jean Pasquier
Артист

Jean Pasquier

Pierre Pasquier
Артист

Pierre Pasquier

Susanna Yoko Henkel
Артист

Susanna Yoko Henkel

Jane Booth
Артист

Jane Booth

The Vienna Chamber Ensemble
Артист

The Vienna Chamber Ensemble

Salzburg Mozarteum Soloists
Артист

Salzburg Mozarteum Soloists