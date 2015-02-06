О нас

Miko

Miko

Трек  ·  2015

Earned It (Remixed Sound Version)

3 лайка

Miko

Исполнитель

Miko

Трек Earned It (Remixed Sound Version)

#

Название

Альбом

1

Трек Earned It (Remixed Sound Version)

Earned It (Remixed Sound Version)

Miko

Workout Hits 2015

3:38

Текст песни

. I look and stare so deep in your eyes

I touch on you more and more every time

When you leave I'm beggin you not to go

Call your name two, three times in a row

Such a funny thing for me to try to explain

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Comp Hit Rec

