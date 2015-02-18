Информация о правообладателе: BNF Collection
Трек · 2015
16 Songs for Children, Op. 54: No. 16, Children’s Song
Другие релизы артиста
Wagner - i maestri cantori di norimberga2024 · Сингл · Giuseppe Taddei
Modesto Musorgskij: Boris Godunov2023 · Сингл · Orchestra of the Covent Garden Opera
L'incoronazione di Poppea2023 · Альбом · Claudio Parada
Verdi · don carlo2023 · Сингл · Борис Христов
Verdi: Ernani2023 · Альбом · Giuseppe Verdi
Famous Basses Of The Past Volume 22023 · Альбом · Mark Reizen
Die Meistersinger von Nürnberg sung in Italian2022 · Альбом · Рихард Вагнер
Verdi: Messa Da Requiem2019 · Альбом · Various Artists
Messa Da Requiem2019 · Альбом · Margarethe Klose
Glinka: A Life for the Tsar2018 · Альбом · Михаил Иванович Глинка
Boris Godounov, Modeste Mussorgsky, Opéra en 4 actes (Intégrale 3 CD)2018 · Сингл · Chœurs Russes
Mikhaïl glinka, une vie pour la tsar, opéra "Integrale"2018 · Сингл · Teresa Stich-Randall