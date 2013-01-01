Трек · 2013
Son Bir Defa
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Odeon Müzik Yapımcılık
Текст песни
Son bir defa hatırlasan
Bir kez daha beni arasan
Yalnız kaldıkça dertleşsek seninle
Muhtacız en sonunda ikimizde bir dosta nasılsa
