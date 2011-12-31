Sonate in D Major: II. Allegretto

Johann Ludwig Krebs: Complete Works for Organ, Vol. 11

2011 · Альбом · Felix Friedrich

Musik im Bachhaus - Johann Christoph Bach - Variationen

2010 · Сингл · Felix Friedrich

Orgellandschaft Thueringen - Die Schuke-Orgel in Der Kirche Divi Blasii Zu Muehlhausen

2010 · Сингл · Felix Friedrich

Die Renaissance-Orgel von Daniel Meyer auf Schloss Wilhelmsburg zu Schmalkalden

2010 · Сингл · Felix Friedrich

Orgellandschaft Thueringen - Die Orgel der Stiftskirche zu Roemhild

2010 · Сингл · Felix Friedrich

Die Silbermann-Orgel Zu Fraureuth

2009 · Сингл · Felix Friedrich

Die Silbermann-Orgel Zu Ponitz

2009 · Сингл · Felix Friedrich

Die Doering-Orgel in Der Kirche Zum Heiligen Kreuz Bettenhausen

2009 · Сингл · Felix Friedrich

Grieg: Peer Gynt

2009 · Сингл · Nicole Heersters

Soli deo Gloria

2008 · Альбом · Felix Friedrich

Johann Ludwig Krebs - Complete Works for Organ, Vol. 10

2008 · Альбом · Felix Friedrich

Johann Ludwig Krebs - Complete Works for Organ, Vol. 9