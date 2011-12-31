Информация о правообладателе: Querstand
Трек · 2011
Fuge in F Minor
Другие релизы артиста
Johann Ludwig Krebs: Complete Works for Organ, Vol. 112011 · Альбом · Felix Friedrich
Musik im Bachhaus - Johann Christoph Bach - Variationen2010 · Сингл · Felix Friedrich
Orgellandschaft Thueringen - Die Schuke-Orgel in Der Kirche Divi Blasii Zu Muehlhausen2010 · Сингл · Felix Friedrich
Die Renaissance-Orgel von Daniel Meyer auf Schloss Wilhelmsburg zu Schmalkalden2010 · Сингл · Felix Friedrich
Orgellandschaft Thueringen - Die Orgel der Stiftskirche zu Roemhild2010 · Сингл · Felix Friedrich
Die Silbermann-Orgel Zu Fraureuth2009 · Сингл · Felix Friedrich
Die Silbermann-Orgel Zu Ponitz2009 · Сингл · Felix Friedrich
Die Doering-Orgel in Der Kirche Zum Heiligen Kreuz Bettenhausen2009 · Сингл · Felix Friedrich
Grieg: Peer Gynt2009 · Сингл · Nicole Heersters
Soli deo Gloria2008 · Альбом · Felix Friedrich
Johann Ludwig Krebs - Complete Works for Organ, Vol. 102008 · Альбом · Felix Friedrich
Johann Ludwig Krebs - Complete Works for Organ, Vol. 92008 · Альбом · Kammerchor Michaelstein