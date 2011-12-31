О нас

Информация о правообладателе: Querstand

Другие релизы артиста

Релиз Johann Ludwig Krebs: Complete Works for Organ, Vol. 11
Johann Ludwig Krebs: Complete Works for Organ, Vol. 112011 · Альбом · Felix Friedrich
Релиз Musik im Bachhaus - Johann Christoph Bach - Variationen
Musik im Bachhaus - Johann Christoph Bach - Variationen2010 · Сингл · Felix Friedrich
Релиз Orgellandschaft Thueringen - Die Schuke-Orgel in Der Kirche Divi Blasii Zu Muehlhausen
Orgellandschaft Thueringen - Die Schuke-Orgel in Der Kirche Divi Blasii Zu Muehlhausen2010 · Сингл · Felix Friedrich
Релиз Die Renaissance-Orgel von Daniel Meyer auf Schloss Wilhelmsburg zu Schmalkalden
Die Renaissance-Orgel von Daniel Meyer auf Schloss Wilhelmsburg zu Schmalkalden2010 · Сингл · Felix Friedrich
Релиз Orgellandschaft Thueringen - Die Orgel der Stiftskirche zu Roemhild
Orgellandschaft Thueringen - Die Orgel der Stiftskirche zu Roemhild2010 · Сингл · Felix Friedrich
Релиз Die Silbermann-Orgel Zu Fraureuth
Die Silbermann-Orgel Zu Fraureuth2009 · Сингл · Felix Friedrich
Релиз Die Silbermann-Orgel Zu Ponitz
Die Silbermann-Orgel Zu Ponitz2009 · Сингл · Felix Friedrich
Релиз Die Doering-Orgel in Der Kirche Zum Heiligen Kreuz Bettenhausen
Die Doering-Orgel in Der Kirche Zum Heiligen Kreuz Bettenhausen2009 · Сингл · Felix Friedrich
Релиз Grieg: Peer Gynt
Grieg: Peer Gynt2009 · Сингл · Nicole Heersters
Релиз Soli deo Gloria
Soli deo Gloria2008 · Альбом · Felix Friedrich
Релиз Johann Ludwig Krebs - Complete Works for Organ, Vol. 10
Johann Ludwig Krebs - Complete Works for Organ, Vol. 102008 · Альбом · Felix Friedrich
Релиз Johann Ludwig Krebs - Complete Works for Organ, Vol. 9
Johann Ludwig Krebs - Complete Works for Organ, Vol. 92008 · Альбом · Kammerchor Michaelstein

