Информация о правообладателе: Gold &diamond
Трек · 2015
Blues Nocturne
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
History of Rock'n'Roll: Rib Joint2023 · Альбом · Johnny Otis
Vintage Cafè: Please Don't Leave Me2022 · Альбом · Johnny Otis
Johnny Otis: The Godfather of Rhythm and Blues - Honey Love2021 · Альбом · Johnny Otis
My Baby Done Told Me2021 · Альбом · Johnny Otis
Midnight in the Barrelhouse2021 · Альбом · Johnny Otis
Hey Baby Don't You Know2020 · Альбом · Johnny Otis
Classics Box (Original Songs)2020 · Альбом · Johnny Otis
Jingle Bell Rock2020 · Альбом · Perry Como
Santa's Boogie2020 · Альбом · Dan Grissom
Ring-a-Ding-Doo2020 · Альбом · Mel Walker
Original Classics Recording2020 · Альбом · Johnny Otis
Hey Baby Don't You Know2020 · Альбом · Johnny Otis