Информация о правообладателе: Odeon Müzik Yapımcılık
Трек · 2013
Güle Sorma O Bilmez
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Grafson'dan Ziya Taşkent Klasikleri2021 · Альбом · Ziya Taşkent
En Sevilenleriyle Ziya Taşkent2017 · Альбом · Ziya Taşkent
Ağlatırsa Mevlam2015 · Сингл · Ziya Taşkent
Unutmadım Seni Ben2015 · Сингл · Ziya Taşkent
Nihansın Dideden2014 · Сингл · Ziya Taşkent
Sensiz Kalan Gönlümde2014 · Сингл · Ziya Taşkent
Yitirmişim Ben Gülümü2014 · Сингл · Ziya Taşkent
Nasıl Geçti Habersiz2014 · Сингл · Ziya Taşkent
Kader2014 · Сингл · Ziya Taşkent
Gitmek Mi Zor Kalmak Mı Zor?2014 · Сингл · Ziya Taşkent
Bilmem Yanıyor musun2014 · Сингл · Ziya Taşkent
Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar2014 · Сингл · Ziya Taşkent