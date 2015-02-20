Информация о правообладателе: Calliope
Трек · 2015
Grande symphonie funèbre et triomphale, Op. 15: III. Apothéose. Allegro non troppo e pomposo
Другие релизы артиста
Berlioz: Grande symphonie funèbre et triomphale, Op. 152023 · Сингл · Hector Berlioz
Musiques du grand défilé militaire du 14 juillet2018 · Альбом · Musique des Gardiens de la Paix
Marches militaires internationales, vol. 12018 · Альбом · Musique des Gardiens de la Paix
La Garde défile (Mono Version)2016 · Альбом · Musique des Gardiens de la Paix
Berlioz: Grande symphonie funèbre et triomphale, Op. 15 (Mono Version)2015 · Сингл · Musique des Gardiens de la Paix
Berlioz: Grande symphonie funèbre et triomphale, Op. 152015 · Альбом · Desire Dondeyne
Schmitt: Dionysiaques, Op. 62 - Koechlin: Quelques chorals pour des fêtes populaires, Op. 153 & Fauré: Chant funéraire, Op. 1172015 · Альбом · Desire Dondeyne
La Marseillaise (Mono Version)2014 · Альбом · Desire Dondeyne
Berlioz: Grande symphonie funèbre et triomphale (Stereo Version)2014 · Сингл · Desire Dondeyne
Concert au kiosque à musique (Mono Version)2013 · Альбом · Desire Dondeyne
Concert au kiosque à musique1962 · Альбом · Desire Dondeyne
Berlioz: Grande symphonie funèbre et triomphale, Op. 151958 · Сингл · Musique des Gardiens de la Paix