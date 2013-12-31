Информация о правообладателе: Barkha Enterprises
Трек · 2013
Wari Dukh Milyo Aa
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
TERE APNE NASEEB MERE2027 · Сингл · Humaira Channa
Mojzay2025 · Сингл · Arif Akhtar
Koi Pathra Chou Labda Rab Nu2025 · Сингл · Arif Akhtar
Teriyan Siftan2025 · Сингл · Arif Akhtar
Shala Nikkay Nikkay Marjandey 2.02024 · Сингл · Akram Rahi
Hussain Aaiye Mehman Ban kay2024 · Сингл · Humaira Channa
Zindagi2024 · Сингл · Akram Rahi
Monster in my brain2024 · Сингл · Humaira Channa
Ali Naal Pyar2024 · Сингл · Humaira Channa
Gallan Yaad Reh Jaandiyan2024 · Сингл · Akram Rahi
302 Banjau2023 · Сингл · Akram Rahi
Door Door2023 · Сингл · Humaira Channa