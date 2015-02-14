Информация о правообладателе: Archivi del Novecento
Трек · 2015
Voci di primavera
Другие релизы артиста
Récital María Barrientos (Phonograph Cylinder Recordings from 1903 and 1905, Mono Version)2016 · Альбом · Maria Barrientos
Soprano Arias / Recordings 1916 - 19202010 · Альбом · Maria Barrientos
Maria Barrientos & Hipólito Lázaro2000 · Альбом · Vincenzo Bellini
Hipolito Lazaro Sings Tenor / Maria Barrientos Sings Soprano1965 · Альбом · Hipolito Lazaro
Thomas, Ambroise: Hamlet1914 · Альбом · George Baklanov
Delibes: Lakmé, Act II: 10. Où va la jeune Hindoue1900 · Сингл · Maria Barrientos
Proch Heinrich: Theme and Variations1900 · Сингл · Maria Barrientos
Johann Strauss Jr.: Frühlingsstimmen, Op.4101900 · Сингл · Maria Barrientos
Donizetti: Lucia di Lammermoor: Act I: Sulla tomba che rinserra1900 · Сингл · Maria Barrientos