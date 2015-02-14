О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Информация о правообладателе: Archivi del Novecento

Другие релизы артиста

Релиз Récital María Barrientos (Phonograph Cylinder Recordings from 1903 and 1905, Mono Version)
Récital María Barrientos (Phonograph Cylinder Recordings from 1903 and 1905, Mono Version)2016 · Альбом · Maria Barrientos
Релиз Soprano Arias / Recordings 1916 - 1920
Soprano Arias / Recordings 1916 - 19202010 · Альбом · Maria Barrientos
Релиз Maria Barrientos & Hipólito Lázaro
Maria Barrientos & Hipólito Lázaro2000 · Альбом · Vincenzo Bellini
Релиз Hipolito Lazaro Sings Tenor / Maria Barrientos Sings Soprano
Hipolito Lazaro Sings Tenor / Maria Barrientos Sings Soprano1965 · Альбом · Hipolito Lazaro
Релиз Thomas, Ambroise: Hamlet
Thomas, Ambroise: Hamlet1914 · Альбом · George Baklanov
Релиз Delibes: Lakmé, Act II: 10. Où va la jeune Hindoue
Delibes: Lakmé, Act II: 10. Où va la jeune Hindoue1900 · Сингл · Maria Barrientos
Релиз Proch Heinrich: Theme and Variations
Proch Heinrich: Theme and Variations1900 · Сингл · Maria Barrientos
Релиз Johann Strauss Jr.: Frühlingsstimmen, Op.410
Johann Strauss Jr.: Frühlingsstimmen, Op.4101900 · Сингл · Maria Barrientos
Релиз Donizetti: Lucia di Lammermoor: Act I: Sulla tomba che rinserra
Donizetti: Lucia di Lammermoor: Act I: Sulla tomba che rinserra1900 · Сингл · Maria Barrientos

Похожие артисты

Maria Barrientos
Артист

Maria Barrientos

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож