Информация о правообладателе: Archivi del Novecento

Другие релизы артиста

Релиз Les duos célèbres (Mono Version)
Les duos célèbres (Mono Version)2016 · Альбом · Enrico Caruso
Релиз Italian Opera Legend
Italian Opera Legend2014 · Альбом · Titta Ruffo
Релиз The Art of the Verdi-Baritone
The Art of the Verdi-Baritone2013 · Альбом · Giuseppe Verdi
Релиз The Symposium Opera Collection, Vol. 18 (1906-1927)
The Symposium Opera Collection, Vol. 18 (1906-1927)2011 · Альбом · Anonymous
Релиз Titta Ruffo, Baritone
Titta Ruffo, Baritone2000 · Альбом · Ambroise Thomas
Релиз Hamlet Arias
Hamlet Arias2000 · Альбом · Titta Ruffo
Релиз Great Voices of the Century: Titta Ruffo
Great Voices of the Century: Titta Ruffo2000 · Альбом · Giacomo Meyerbeer
Релиз The Art Of Titta Ruffo
The Art Of Titta Ruffo2000 · Альбом · Giacomo Meyerbeer
Релиз Great Voices Of The Century
Great Voices Of The Century1980 · Альбом · Giuseppe De Luca
Релиз Massenet: Thaïs: Ecco dunque l'orribil città
Massenet: Thaïs: Ecco dunque l'orribil città1914 · Сингл · unknown orchestra
Релиз Leoncavallo: Zazà: Zazà, piccola zingara
Leoncavallo: Zazà: Zazà, piccola zingara1912 · Сингл · unknown orchestra
Релиз Ferradini: "Non penso a lei"
Ferradini: "Non penso a lei"1912 · Сингл · unknown orchestra

