Информация о правообладателе: Archivi del Novecento
Трек · 2015
Amleto: "Nega se puoi la luce"
Другие релизы артиста
Les duos célèbres (Mono Version)2016 · Альбом · Enrico Caruso
Italian Opera Legend2014 · Альбом · Titta Ruffo
The Art of the Verdi-Baritone2013 · Альбом · Giuseppe Verdi
The Symposium Opera Collection, Vol. 18 (1906-1927)2011 · Альбом · Anonymous
Titta Ruffo, Baritone2000 · Альбом · Ambroise Thomas
Hamlet Arias2000 · Альбом · Titta Ruffo
Great Voices of the Century: Titta Ruffo2000 · Альбом · Giacomo Meyerbeer
The Art Of Titta Ruffo2000 · Альбом · Giacomo Meyerbeer
Great Voices Of The Century1980 · Альбом · Giuseppe De Luca
Massenet: Thaïs: Ecco dunque l'orribil città1914 · Сингл · unknown orchestra
Leoncavallo: Zazà: Zazà, piccola zingara1912 · Сингл · unknown orchestra
Ferradini: "Non penso a lei"1912 · Сингл · unknown orchestra