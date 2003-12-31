О нас

Трек  ·  2003

Meu Velho Ipojuca

Petrucio Amorim

Исполнитель

Petrucio Amorim

Трек Meu Velho Ipojuca

#

Название

Альбом

1

Трек Meu Velho Ipojuca

Meu Velho Ipojuca

Petrucio Amorim

A Festa do Forró

3:39

Информация о правообладателе: Polydisc

Другие релизы артиста

Релиз O Que Faço Com Meu Coração?
O Que Faço Com Meu Coração?2024 · Сингл · Genaro Almeida
Релиз Nada Levarei
Nada Levarei2023 · Сингл · Petrucio Amorim
Релиз Petrúcio Amorim
Petrúcio Amorim2012 · Альбом · Petrucio Amorim
Релиз Forró, Alegria do Meu Povo
Forró, Alegria do Meu Povo2009 · Альбом · Petrucio Amorim
Релиз 20 Super Sucessos: Petrúcio Amorim
20 Super Sucessos: Petrúcio Amorim2008 · Альбом · Petrucio Amorim
Релиз Na Boléia do Destino
Na Boléia do Destino2006 · Альбом · Petrucio Amorim
Релиз A Festa do Forró
A Festa do Forró2003 · Альбом · Petrucio Amorim
Релиз Pra Ficar Com Você
Pra Ficar Com Você2002 · Альбом · Petrucio Amorim
Релиз Feito Mel no Melão
Feito Mel no Melão1990 · Альбом · Petrucio Amorim

