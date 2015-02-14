О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Enrico Caruso

Enrico Caruso

Трек  ·  2015

I pescatori di perle: "Mi par d'udire ancora"

Enrico Caruso

Исполнитель

Enrico Caruso

Трек I pescatori di perle: "Mi par d'udire ancora"

#

Название

Альбом

1

Трек I pescatori di perle: "Mi par d'udire ancora"

I pescatori di perle: "Mi par d'udire ancora"

Enrico Caruso

Great Opera Singers: The Early Recordings, Vol. 14

3:13

Информация о правообладателе: Archivi del Novecento

Другие релизы артиста

Релиз Enrico Caruso: Legendary Recordings
Enrico Caruso: Legendary Recordings2023 · Альбом · Enrico Caruso
Релиз Tiempo Antico
Tiempo Antico2023 · Сингл · Enrico Caruso
Релиз Dreams of Long Ago
Dreams of Long Ago2023 · Сингл · Enrico Caruso
Релиз Addio a Napoli
Addio a Napoli2023 · Сингл · Enrico Caruso
Релиз Ombra mai fu
Ombra mai fu2023 · Сингл · Enrico Caruso
Релиз Brindisi
Brindisi2023 · Сингл · Enrico Caruso
Релиз My Love
My Love2023 · Сингл · Enrico Caruso
Релиз Together As One
Together As One2023 · Сингл · Enrico Caruso
Релиз Mother F*cker EP
Mother F*cker EP2023 · Сингл · Umberto Pagliaroli
Релиз The Star of Bethlehem
The Star of Bethlehem2022 · Альбом · Enrico Caruso
Релиз Great Italian Tenors
Great Italian Tenors2022 · Альбом · Beniamino Gigli
Релиз Enrico Caruso
Enrico Caruso2022 · Альбом · Enrico Caruso

Похожие артисты

Enrico Caruso
Артист

Enrico Caruso

Maria Callas
Артист

Maria Callas

Zubin Mehta
Артист

Zubin Mehta

Nicolaï Ghiaurov
Артист

Nicolaï Ghiaurov

Галина Вишневская
Артист

Галина Вишневская

Владимир Атлантов
Артист

Владимир Атлантов

Александр Орлов
Артист

Александр Орлов

Mario del Monaco
Артист

Mario del Monaco

Gioachino Rossini
Артист

Gioachino Rossini

Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
Артист

Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma

Анатолий Соловьяненко
Артист

Анатолий Соловьяненко

оркестр ГАБТ СССР
Артист

оркестр ГАБТ СССР

Самуил Самосуд
Артист

Самуил Самосуд