Информация о правообладателе: BNF Collection
Трек · 2015
Mass No. 3 in F Minor: Credo, Pt. 2 (1868 Version)
Контент 18+
Другие релизы артиста
Mozart: Idomeneo - ll padre adorato (live)2025 · Сингл · Wolfgang Amadeus Mozart
Musica viva, Vol. 47 (Live)2025 · Альбом · Edward Gardner
2 Préludes posthumes et une Gnossienne, FP 104 (After Erik Satie): III. 3ème Gnossienne [Live]2025 · Сингл · Iván Fischer
Gurre-Lieder, Pt. 3: No. 9, Seht die Sonne farbenfroh am Himmelssaum (Live)2025 · Сингл · Sir Simon Rattle
Dvorak: Scherzo capriccioso with Bernard Haitink & BRSO2025 · Сингл · Antonín Dvořák
Haydn: Die Schöpfung, Hob. XXI:2 (Live)2025 · Альбом · Sir Simon Rattle
Dvořák: Symphony No. 7 in D Minor, Op. 70, B. 141 (Live)2025 · Альбом · Antonín Dvořák
Shostakovich: Symphony No. 15 in A Major, Op. 141 (Live)2025 · Альбом · Дмитрий Дмитриевич Шостакович
Mahler: Symphony No. 7 (Live)2025 · Альбом · Sir Simon Rattle
"Die Himmel erzählen die Ehre Gottes" from Haydn: The Creation (Die Schöpfung) with Simon Rattle2025 · Сингл · Sir Simon Rattle
"Song of the night" from Mahler Symphony No. 7 with Simon Ratllte & BRSO2024 · Сингл · Sir Simon Rattle
Nikolaus Brass: In der Farbe von Erde - Der goldene Steig - Der Garten2024 · Альбом · Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks