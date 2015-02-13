Информация о правообладателе: MookieStudio
Трек · 2015
Ich wollt ich wär´ ein Huhn
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Greatest Hits of Lilian Harvey & Willy Fritsch2020 · Альбом · Lilian Harvey
Lilian Harvey & Willy Fritsch: Ultimate Star Collection2020 · Альбом · Lilian Harvey
The Very Best of Lilian & Willy2019 · Альбом · Lilian Harvey
Lilian Harvey & Willy Fritsch - Golden Star Collection2019 · Альбом · Lilian Harvey
Das Beste2016 · Альбом · Lilian Harvey
The Very Best Of2014 · Альбом · Lilian Harvey
Heut Sollte Sonntag sein2013 · Сингл · Lilian Harvey
Wir zahlen keine Miete mehr2013 · Сингл · Willi Forst
Liebling, mein Herz lässt dich grüßen2012 · Альбом · Lilian Harvey
Ich wollt' ich wär' ein Huhn2012 · Сингл · Lilian Harvey
Liebling, mein Herz läßt Dich grüßen2012 · Сингл · Lilian Harvey
Irgendwo auf der Welt2012 · Сингл · Lilian Harvey