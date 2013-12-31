Информация о правообладателе: Barkha Enterprises
Трек · 2013
Ae Mitha Tokhe Hamesha Dil
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Rus Na Perein2016 · Сингл · Urs Chandio
Malik Bachai2016 · Сингл · Urs Chandio
Tunhanji Kehri Salah Akhir2016 · Сингл · Urs Chandio
Mehboob Ja Angal2016 · Сингл · Urs Chandio
Yaad Thi Maari2016 · Сингл · Urs Chandio
Maut Sagho Mithra Yaar2016 · Альбом · Urs Chandio
Sakledo Sajan2016 · Альбом · Urs Chandio
Suk Na Milyo Sohnre Yaar Maan, Vol. 1352016 · Альбом · Urs Chandio
To Kan Asan Kai Bas, Vol. 122016 · Альбом · Urs Chandio
Soran Jo Satayal, Vol. 112016 · Альбом · Urs Chandio
Afsoos Na Kar Ae Dil, Vol. 132016 · Альбом · Urs Chandio
Kahim Kahe Wehein, Vol. 352016 · Альбом · Urs Chandio