Трек · 2013
Moulayitein (Live)
1 лайк
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Tarab Production
Текст песни
Steef
عالعين موليتين واطنعش موليه
جسر الحديد انقطع من دوس رجليه
مشوار مشيته الصبح ومشيته عصريه
Чтобы увидеть полный текст,
Другие релизы артиста
Al Raqs Al Sharqi2020 · Сингл · Fares Karam
44:362018 · Альбом · Fares Karam
Badhek Ya Donia2017 · Сингл · Fares Karam
Mnamnam2017 · Сингл · Fares Karam
Bala Hob Bala Bateekh2016 · Сингл · Fares Karam
Aal Tayyib2015 · Сингл · Fares Karam
Sheesha Wo Dabke A.2015 · Альбом · Fares Karam
Sheesha Wo Dabke B.2015 · Альбом · Fares Karam
Kramet Aynik (Live)2015 · Альбом · Fares Karam
Dakheeloo....2014 · Сингл · Fares Karam
Ya Reyt Youm R7alet2013 · Альбом · Fares Karam
Fares Karam 20132013 · Альбом · Fares Karam