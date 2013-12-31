О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Urs Chandio

Urs Chandio

Трек  ·  2013

Roando Aayan Jad Disando Aayan

Urs Chandio

Исполнитель

Urs Chandio

Трек Roando Aayan Jad Disando Aayan

#

Название

Альбом

1

Трек Roando Aayan Jad Disando Aayan

Roando Aayan Jad Disando Aayan

Urs Chandio

Bewafa, Vol. 1

6:45

Информация о правообладателе: Barkha Enterprises

Другие релизы артиста

Релиз Rus Na Perein
Rus Na Perein2016 · Сингл · Urs Chandio
Релиз Malik Bachai
Malik Bachai2016 · Сингл · Urs Chandio
Релиз Tunhanji Kehri Salah Akhir
Tunhanji Kehri Salah Akhir2016 · Сингл · Urs Chandio
Релиз Mehboob Ja Angal
Mehboob Ja Angal2016 · Сингл · Urs Chandio
Релиз Yaad Thi Maari
Yaad Thi Maari2016 · Сингл · Urs Chandio
Релиз Maut Sagho Mithra Yaar
Maut Sagho Mithra Yaar2016 · Альбом · Urs Chandio
Релиз Sakledo Sajan
Sakledo Sajan2016 · Альбом · Urs Chandio
Релиз Suk Na Milyo Sohnre Yaar Maan, Vol. 135
Suk Na Milyo Sohnre Yaar Maan, Vol. 1352016 · Альбом · Urs Chandio
Релиз To Kan Asan Kai Bas, Vol. 12
To Kan Asan Kai Bas, Vol. 122016 · Альбом · Urs Chandio
Релиз Soran Jo Satayal, Vol. 11
Soran Jo Satayal, Vol. 112016 · Альбом · Urs Chandio
Релиз Afsoos Na Kar Ae Dil, Vol. 13
Afsoos Na Kar Ae Dil, Vol. 132016 · Альбом · Urs Chandio
Релиз Kahim Kahe Wehein, Vol. 35
Kahim Kahe Wehein, Vol. 352016 · Альбом · Urs Chandio

Похожие артисты

Urs Chandio
Артист

Urs Chandio

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож