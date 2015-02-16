О нас

Информация о правообладателе: BNF Collection

Другие релизы артиста

Релиз Mozart: Piano Concerto No. 26 in D Major, K. 537
Mozart: Piano Concerto No. 26 in D Major, K. 5372024 · Сингл · George Szell
Релиз Mozart: Piano Concerto No. 24 in C Minor, K. 491
Mozart: Piano Concerto No. 24 in C Minor, K. 4912024 · Сингл · George Szell
Релиз Mozart: Violin Sonata Es-Dur, Kv 481
Mozart: Violin Sonata Es-Dur, Kv 4812024 · Сингл · Robert Casadesus
Релиз Beethoven: Violin Sonata No.9 A-Dur, Op. 47 "Kreutzer"
Beethoven: Violin Sonata No.9 A-Dur, Op. 47 "Kreutzer"2024 · Сингл · Zino Francescatti
Релиз Beethoven: Violin Sonata No.7 C-Moll, Op.30
Beethoven: Violin Sonata No.7 C-Moll, Op.302024 · Сингл · Robert Casadesus
Релиз Beethoven: Violin Sonata No.8 G-Dur, Op.30
Beethoven: Violin Sonata No.8 G-Dur, Op.302024 · Сингл · Robert Casadesus
Релиз Herbert von Karajan - The Early Lucerne Years
Herbert von Karajan - The Early Lucerne Years2023 · Сингл · Philharmonia Orchestra
Релиз Ludwig van Beethoven "The Best" Sonata for Violine & Piano, Overture Fidelio (Classical Masterpieces)
Ludwig van Beethoven "The Best" Sonata for Violine & Piano, Overture Fidelio (Classical Masterpieces)2023 · Альбом · Robert Casadesus
Релиз Arturo Toscanini conducts Brahms,[Historical Classical Recordings 1935-1936], Vol. 1
Arturo Toscanini conducts Brahms,[Historical Classical Recordings 1935-1936], Vol. 12023 · Сингл · Robert Casadesus
Релиз Francescatti & Casadesus - Beethoven: The Violin Sonatas (Remastered)
Francescatti & Casadesus - Beethoven: The Violin Sonatas (Remastered)2023 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Релиз The Collection of Beethoven's Piano Concertos
The Collection of Beethoven's Piano Concertos2022 · Сингл · Robert Casadesus
Релиз George Szell conducts Haydn Symphonies 88, 92 and 104 the legendary Mono Recording new Hd Mastering
George Szell conducts Haydn Symphonies 88, 92 and 104 the legendary Mono Recording new Hd Mastering2022 · Альбом · Joseph Haydn

Robert Casadesus
Robert Casadesus

