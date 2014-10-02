О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Celeste

Celeste

Трек  ·  2014

Una ragazza con gli occhiali

Celeste

Исполнитель

Celeste

Трек Una ragazza con gli occhiali

#

Название

Альбом

1

Трек Una ragazza con gli occhiali

Una ragazza con gli occhiali

Celeste

Le canzoni dell'intervallo

3:28

Информация о правообладателе: Babyland

Другие релизы артиста

Релиз On With The Show
On With The Show2025 · Сингл · Celeste
Релиз Po Succerere
Po Succerere2025 · Сингл · Celeste
Релиз Everyday
Everyday2025 · Сингл · Celeste
Релиз This Is Who I Am (From “The Day of the Jackal”)
This Is Who I Am (From “The Day of the Jackal”)2024 · Сингл · Celeste
Релиз Dia Nublado
Dia Nublado2024 · Сингл · Celeste
Релиз Union Chapel Live
Union Chapel Live2024 · Альбом · Celeste
Релиз Union Chapel Live
Union Chapel Live2024 · Сингл · Celeste
Релиз Meu Coração É Teu
Meu Coração É Teu2024 · Сингл · Celeste
Релиз Etna
Etna2023 · Сингл · Celeste
Релиз Stop This Flame (Celeste x MK)
Stop This Flame (Celeste x MK)2021 · Сингл · MK
Релиз Stop This Flame
Stop This Flame2021 · Сингл · MK
Релиз Temblando
Temblando2021 · Сингл · Celeste

Похожие артисты

Celeste
Артист

Celeste

London Grammar
Артист

London Grammar

Victoria Monét
Артист

Victoria Monét

Pink Sweat$
Артист

Pink Sweat$

BANKS
Артист

BANKS

Chiiild
Артист

Chiiild

Julien Baker
Артист

Julien Baker

Omar Apollo
Артист

Omar Apollo

LÉON
Артист

LÉON

Yuna
Артист

Yuna

Corinne Bailey Rae
Артист

Corinne Bailey Rae

Charlotte Day Wilson
Артист

Charlotte Day Wilson

Still Woozy
Артист

Still Woozy