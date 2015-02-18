Информация о правообладателе: Music City Enterprises
Трек · 2015
Just To Be With You
Другие релизы артиста
Horizon bleu.2023 · Сингл · The Passions
Passions2020 · Сингл · The Passions
Just to Be with You2014 · Сингл · The Passions
Golden Oldies2013 · Альбом · The Passions
(Walking Down That) Lonely Road / This Is My Love (Outtake) [Digital 45]2013 · Альбом · The Passions
Just to Be with You (Alternate Take) / I Only Want You [Outtake] [Digital 45]2013 · Альбом · The Passions
I Only Want You / This Is My Love (Digital 45)2013 · Альбом · The Passions
Gloria / Jungle Drums (Digital 45)2013 · Альбом · The Passions
Just to Be with You / Oh Melancholy Me (Digital 45)2013 · Альбом · The Passions
Made for Lovers / You Don't Love Me Anymore (Digital 45)2013 · Альбом · The Passions
I Gotta Know / Aphrodite (Digital 45)2013 · Альбом · The Passions
Beautiful Dreamer / One Look Is All It Took (Digital 45)2013 · Альбом · The Passions