The Passions

The Passions

Трек  ·  2015

Just To Be With You

The Passions

Исполнитель

The Passions

Трек Just To Be With You

#

Название

Альбом

1

Трек Just To Be With You

Just To Be With You

The Passions

Random Moment

2:24

Информация о правообладателе: Music City Enterprises

Другие релизы артиста

Релиз Horizon bleu.
Horizon bleu.2023 · Сингл · The Passions
Релиз Passions
Passions2020 · Сингл · The Passions
Релиз Just to Be with You
Just to Be with You2014 · Сингл · The Passions
Релиз Golden Oldies
Golden Oldies2013 · Альбом · The Passions
Релиз (Walking Down That) Lonely Road / This Is My Love (Outtake) [Digital 45]
(Walking Down That) Lonely Road / This Is My Love (Outtake) [Digital 45]2013 · Альбом · The Passions
Релиз Just to Be with You (Alternate Take) / I Only Want You [Outtake] [Digital 45]
Just to Be with You (Alternate Take) / I Only Want You [Outtake] [Digital 45]2013 · Альбом · The Passions
Релиз I Only Want You / This Is My Love (Digital 45)
I Only Want You / This Is My Love (Digital 45)2013 · Альбом · The Passions
Релиз Gloria / Jungle Drums (Digital 45)
Gloria / Jungle Drums (Digital 45)2013 · Альбом · The Passions
Релиз Just to Be with You / Oh Melancholy Me (Digital 45)
Just to Be with You / Oh Melancholy Me (Digital 45)2013 · Альбом · The Passions
Релиз Made for Lovers / You Don't Love Me Anymore (Digital 45)
Made for Lovers / You Don't Love Me Anymore (Digital 45)2013 · Альбом · The Passions
Релиз I Gotta Know / Aphrodite (Digital 45)
I Gotta Know / Aphrodite (Digital 45)2013 · Альбом · The Passions
Релиз Beautiful Dreamer / One Look Is All It Took (Digital 45)
Beautiful Dreamer / One Look Is All It Took (Digital 45)2013 · Альбом · The Passions

Похожие артисты

The Passions
Артист

The Passions

Jamiroquai
Артист

Jamiroquai

Morcheeba
Артист

Morcheeba

Black Pumas
Артист

Black Pumas

Chaka Khan
Артист

Chaka Khan

Kakkmaddafakka
Артист

Kakkmaddafakka

Al Green
Артист

Al Green

Sneaker Pimps
Артист

Sneaker Pimps

NONONO
Артист

NONONO

Jake Bugg
Артист

Jake Bugg

Ian Brown
Артист

Ian Brown

Dope Lemon
Артист

Dope Lemon

Teddy Pendergrass
Артист

Teddy Pendergrass