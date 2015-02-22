О нас

Трек  ·  2015

Softly As I Leave You

Matt Monro

Исполнитель

Matt Monro

Трек Softly As I Leave You

Softly As I Leave You

Matt Monro

Roof Top Party

3:24

Информация о правообладателе: Unique Musique

Другие релизы артиста

Релиз Matt Sings Monro, Live at the BBC
Matt Sings Monro, Live at the BBC2023 · Альбом · Matt Monro
Релиз From Russia With Love
From Russia With Love2023 · Сингл · John Barry
Релиз This Time
This Time2022 · Альбом · Matt Monro
Релиз Love Me Do
Love Me Do2022 · Альбом · Matt Monro
Релиз Rocking Chair
Rocking Chair2022 · Альбом · Matt Monro
Релиз Memories of You
Memories of You2022 · Альбом · Matt Monro
Релиз Stardust
Stardust2022 · Альбом · Matt Monro
Релиз This Time
This Time2022 · Альбом · Matt Monro
Релиз Portrait of My Love
Portrait of My Love2022 · Альбом · Matt Monro
Релиз Love & Devotion
Love & Devotion2022 · Альбом · Matt Monro
Релиз Prisoner of Love
Prisoner of Love2022 · Альбом · Matt Monro
Релиз My Old Flame
My Old Flame2022 · Альбом · Matt Monro

Похожие артисты

Matt Monro
Артист

Matt Monro

Dean Martin
Артист

Dean Martin

Tony Bennett
Артист

Tony Bennett

Julie London
Артист

Julie London

Andy Williams
Артист

Andy Williams

Engelbert Humperdinck
Артист

Engelbert Humperdinck

Doris Day
Артист

Doris Day

Laura Fygi
Артист

Laura Fygi

Bobby Darin
Артист

Bobby Darin

Paul Anka
Артист

Paul Anka

Sammy Davis Jr.
Артист

Sammy Davis Jr.

Johnny Mathis
Артист

Johnny Mathis

Dinah Washington
Артист

Dinah Washington