О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

J.B. Lenoir

J.B. Lenoir

Трек  ·  2015

Don't Touch My Head

J.B. Lenoir

Исполнитель

J.B. Lenoir

Трек Don't Touch My Head

#

Название

Альбом

1

Трек Don't Touch My Head

Don't Touch My Head

J.B. Lenoir

Gimmie the Blues

2:18

Информация о правообладателе: Shami Media Group 3

Другие релизы артиста

Релиз I Want To Go
I Want To Go2023 · Альбом · J.B. Lenoir
Релиз The King of Blues (Remastered)
The King of Blues (Remastered)2020 · Альбом · J.B. Lenoir
Релиз J. B. Lenoir Chronological Classics 1951-1954
J. B. Lenoir Chronological Classics 1951-19542018 · Альбом · J.B. Lenoir
Релиз I Wanna Play a Little While
I Wanna Play a Little While2015 · Альбом · J.B. Lenoir
Релиз The Golden Chicago Years
The Golden Chicago Years2015 · Альбом · J.B. Lenoir
Релиз J.B Lenoir: Essential 10
J.B Lenoir: Essential 102011 · Альбом · J.B. Lenoir
Релиз J.B Lenoir: Debut Recordings
J.B Lenoir: Debut Recordings2010 · Альбом · J.B. Lenoir
Релиз The Mojo
The Mojo2010 · Альбом · J.B. Lenoir
Релиз Got the Blues
Got the Blues2010 · Альбом · J.B. Lenoir
Релиз Mama, Talk To Your Daughter (Digital 45) - Single
Mama, Talk To Your Daughter (Digital 45) - Single2010 · Альбом · J.B. Lenoir
Релиз Legendary Bop, Rhythm & Blues Classics: J.B. Lenoir (Digitally Remastered)
Legendary Bop, Rhythm & Blues Classics: J.B. Lenoir (Digitally Remastered)2010 · Альбом · J.B. Lenoir
Релиз The Bluesman
The Bluesman2010 · Альбом · J.B. Lenoir

Похожие артисты

J.B. Lenoir
Артист

J.B. Lenoir

Elmore James
Артист

Elmore James

Memphis Slim
Артист

Memphis Slim

Little Walter
Артист

Little Walter

Jimmy Reed
Артист

Jimmy Reed

Junior Parker
Артист

Junior Parker

T-Bone Walker
Артист

T-Bone Walker

Roy Gaines
Артист

Roy Gaines

James Cotton
Артист

James Cotton

Big Mama Thornton
Артист

Big Mama Thornton

Louis Jordan and His Tympany Five
Артист

Louis Jordan and His Tympany Five

Lowell Fulson
Артист

Lowell Fulson

Floyd Jones
Артист

Floyd Jones